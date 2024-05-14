KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Mayıs 2024 23:09
Yedek subay-astsubaylık yapmak ASEM alımımda artı puan getiriyor mu?

Arkadaşlar sorum başlıktaki gibi ben en önemli yerlerden birinde 10 ay askerlik yaptım etkisi olur mu sizce asem de?

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