sağlık özrü skolyoz

Hocam, öncelikle durumunuzu belgelendirin. Sağlık kurulundan gerekli belgeyi alın. İnternette açık şekli var, bulunduğu ilde tedavisi mümkün değil yazacak üstünde. Bu belgeyi almaya giderken varsa sağlık ve Meb de bilgili düzgün bir arkadaşınız yanınızda olsun, ne yazılacağını vs iyi bilen.

Belgeyi alınca, direk ilk özür grubunda başvuru yapın.

Bu işlemlerden önce sağlık özründen tayin isteyeceğinizi kimseye ama kimseye söylemeyin, bir yudumda çekip gidin. Bazen duyan eden engel olmaya çalışıyor, doktoru rapor vermesin diye arayan amir gördüm. Yapacağınız işi gizli yapın.