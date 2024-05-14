Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 23:10
sağlık özrü skolyoz

Merhabalar hocalarım ben skolyozumun olduğunu yeni öğrendim derecesi de yüksekmiş sağlık özrü nedeniyle tayin isteyebilir miyim? Bulunduğum ilde doktorların önerdiği schroth tedavisi yok. Acaba kendi yaşadığım ile tayin isteyebilir miyim? Henüz aday öğretmenim. Adaylıktan sonra mı istenir? Prosedür nedir bilginiz var mı acaba?


hanımefendi22
Aday Memur
14 Mayıs 2024 23:24

Hocam, öncelikle durumunuzu belgelendirin. Sağlık kurulundan gerekli belgeyi alın. İnternette açık şekli var, bulunduğu ilde tedavisi mümkün değil yazacak üstünde. Bu belgeyi almaya giderken varsa sağlık ve Meb de bilgili düzgün bir arkadaşınız yanınızda olsun, ne yazılacağını vs iyi bilen.

Belgeyi alınca, direk ilk özür grubunda başvuru yapın.

Bu işlemlerden önce sağlık özründen tayin isteyeceğinizi kimseye ama kimseye söylemeyin, bir yudumda çekip gidin. Bazen duyan eden engel olmaya çalışıyor, doktoru rapor vermesin diye arayan amir gördüm. Yapacağınız işi gizli yapın.


Kumsalsy98
14 Mayıs 2024 23:26

Çok teşekkür ederim hocam. Peki okul tercih edebiliyor muyuz sağlık özrü olursa eğer

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