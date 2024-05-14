Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 23:43
Zorunlu seminer görevi

Merhaba bulunduğum ilçe mem beni il dışına seminere gönderiyor gitmek istemiyorum böyle bir hakkimin olmadigini soylediler .gitmek istemiyorum ne gibi bir yaptırım olur

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