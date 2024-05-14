Şube Müdürü Naklen Geçiş

Bir sene önce kendi üniversitemin açmış olduğu görevde yükselme sınavı ile şube müdürü kadrosuna atandım. Ailevi nedenlerden farklı bir ilde başka bir üniversiteye naklen geçiş yapmak istiyorum. Kendi kurumundan muafakat aldım ama geçmek istediğim kurum dışardan yönetici almak istemediği için boş kadrosu olmadığını beyan edip olumsuz cevap veriyor. Yalnız eğerki şube müdürlüğünden feragat etmem eski kadroma dönmem durumunda geçişin olabileceği gibide açık kapı bırakıyor. Böyle bir geçişi kabul etmem durumunda ne gibi kayıplar yaşarım; daha sonra feragat ettiğim kadroma herhangi bir şarta bağlı olmadan dönebilirmiyim; ilerleyen zamanlarda emeklilik durumunda hangi şartlarda emekli olurum gibi sorulara cevap arıyorum.

Diğer bir sorum ise mevcut durumumda emeklilik şartlarımı bugün için yerine getirmiş bulunmaktayım. Şube müdürü olarak da 12 ayımı doldurdum nakilden vazgeçip emekli olmam durumunda 12 ay görev süresi 3600 ek gösterge ile emekliliği haketmiş oluyormuyum bazısı 6 ay bazısı 12 ay bazısı 24 ay çalışmam gerektiğini söylüyor ve SGK dan bile net cevap alamıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.