Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 23:56
Memurlar ile Öğretmenlerin maaşları arasındaki makasın açılması ?

Son çıkan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmenler Uzman kadrosu veya BaşÖğretmen kadrosuna basit bir sınav ile geçerek maaşları arttırıldı.

Bakın şimdi;

Bir çok memur bir çok öğretmenden daha yüksek puan alarak üniversite kazanmıştır.

Bir çok memurun okuduğu bölüm bir çok öğretmenin okuğu bölümden daha zordur.

Mezun olan memur ile mezun olan öğretmenlerin kamuya girmesinde ise Öğretmen olmak daha kolaydır.

Öğretmenler ne diyor işimiz çok zor. Tamam işiniz biraz daha kafa yorucu olabilir. Ama çoğu öğretmen haftada 4 gün ve gün başına yarım günden daha az çalışıyor. 15 saatin üstünde de ek ders ücreti olarak ek ücret alıyor. Günün kalan diğer yarısında ama kursta ama özel olarak ek gelir elde edebilen bir çok öğretmen mevcut. Öğretmenlerimizin tatil sürelerini hepimiz biliyoruz. Memur haftada 40 saat iş yerinden ayrılamıyor. Öğlen arasınıda hesaba katarsak haftada 45 saat iş yerinden ayrılamıyor.

Tüm bu detaylardan sonra memur ile öğretmen arasındaki maaş makası artmalı mı azalmalımı değerli okurların yorumlarına bırakıyorum.


beyazdag06
Memur
15 Mayıs 2024 00:26
Öss, yks vs sınavlarında da daha yüksek bir net ile mi girdin üniversiteye

TalhaEymenn
Aday Memur
15 Mayıs 2024 00:36
Madem o kadar kolaydı memur olacağına öğretmen olsaydın.
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