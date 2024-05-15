Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 00:16
Göç idaresi Ankara-Tekirdağ Becayiş
Ankara Göç İdaresi Başkanlığı Merkez teşkilatında 4/B li personel olarak çalışıyorum. Eş durumu dolayısıyla Tekirdağa geçmek istiyorum. Becayiş yapmak isteyenler cevap verirlerse sevinirim

Çok Yazılan Konular

Kamu Tasarruf Planı Kapsamında Destek Personeli Sayısının Azaltılması HK.Destek personel sayısı azaltılacak?Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSözleşmeli Personel Eş durumu tayinKadrolu memurken istifa ile sözleşmeliye geçiş.4B Hizmetli unvan değişikliği olmadan atanır mıvali görev yerini değiştirebilir mi?

Sözlük

wolverine 1 ileri dönüşüm 1 kasparov 2 Gastronomi 1 vileda sopası 1 dolmanın lezzetini bir üst seviyeye taşıyan detaylar 5 omayraaa 4 izlanda 1 güne bir tespit bırak 1 bayhan 3

Son Haberler

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi ili İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi15 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıTelefonla polis arkadaşınızdan bir bilgi ricanız onun atılmasına sebep olabilir?50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?