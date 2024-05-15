Göç İdaresi 4/B li personel görevlendirme emsal karar

merhaba, göç idaresinde 4/b li büro personeliyim. Eşim TSK mensubu. Eş durumu dolayısıyla bulunduğum ilden başka bir ile görevlendirme istiyorum çünkü henüz 1 yılım dolmadı ancak kurumumuzda çalışıp benzer sebepten görevlendirme almış olan var mıdır? Yardımcı olabilirseniz sevinirim

merhaba, göç idaresinde 4/b li büro personeliyim. Eşim TSK mensubu. Eş durumu dolayısıyla bulunduğum ilden başka bir ile görevlendirme istiyorum çünkü henüz 1 yılım dolmadı ancak kurumumuzda çalışıp benzer sebepten görevlendirme almış olan var mıdır? Yardımcı olabilirseniz sevinirim