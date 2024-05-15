Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 09:34
Üniversitelerin halen herkese pedagojik formasyon vermesi .

Zaten çok yığılma var.açık öğretim veya diğer farklı fakültelerden mezun olanlara halen üniversitelerin formasyon belgesi vermesi uygulaması artık durdurulmalı.Bu konuda yök yeni bir düzenleme yapmalı.

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