Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Mayıs 2024 10:41
Maaşların Durumu İçler Acısı
Arkadaslar forumdaki diğer memurlar mayıs ayı maaşlarını yazmışlar. Orman gn.md.lugu,Sağlık personeli,öğretmenler v.s. ALLAH hepsine bol kazanc versin ama kendi adıma çok üzüldüm. 23 yıldır dağ tepe görev yaptım ailemizden ayrı kaldik aylarca ama geldiğimiz noktada maaşım (Batı)51 bin tl.. Şükür mü? elbette çok şükür. Lakin iş gücü ve iş riskine bakarsak bizim maaslar eridi bitti buhar oldu..Hele ki eşi çalışmayan ve kirada oturanlarin durumu daha da vahim..Gözünün içine baktığımız yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını bekliyoruz

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