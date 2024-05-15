Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 10:55
Sınıf öğretmenliği tayin durumları

Herkese merhaba. Boşanmak istiyorum ama tayin konusunda zorluk yaşayacağım. Yaşadığım büyük şehirde kalmak istemiyorum. 130 puanla il dışı yapamam muhtemelen. Memleketim Adana. Daha önce Cizre'de çalıştım bir ihtimal yine oraya dönmeyi de düşünüyorum lakin bu puanla orasi da olur mu bundan emin değilim.

İkinci olarak dönersem doğuya arttırımlı puan alabilir miyim bilmek istiyorum.


harveySpecterr
Aday Memur
15 Mayıs 2024 11:25
zorunlu hizmet göreviniz bittiyse ve zorunlu hizmet okuluna tayin isterseniz yüzde 50 artırımlı alırsınız.

Yörükkkkk
Aday Memur
15 Mayıs 2024 11:29

3 yıl kalmıştım, eş durumundan ertelenmişti lakin af geldi

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