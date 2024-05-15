Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Mayıs 2024 11:20
Akademisyenlikten çıkarılma cezası

Merhaba,

Hakkımda soruşturma açıldı. Daha elime ulaşmadı ama ocak ayında işe gelmediğim iddiasıyla soruşturma açılmış. Tutanak tutulmuş. Eğer görevden atılırsam (müstafi sayılmak) sayılırsam veya memurluktan çıkarılırsam maaş ödemeleri de geri mi ödemem gerekir? Bilen biri yorum yapabilirse sevinirim. Diğer sorum da disiplin soruşturmasıyla bu mümkün mü? Yüksek disiplin kurulu görevden çıkarabilir diye bir madde var. O nedir tam olarak bilemedim.

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