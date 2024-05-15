Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mayıs 2024 11:33
Bu Ziraat Bankası Kapatılsın!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sağlık Bakanlığı, bu rezalet bankası olan Ziraat Bankası ile anlaşmasın bir daha. Ben promosyon filan istemiyorum, yeter ki bir daha bu bankaya maaş yatmasın. Lanet olsun böyle bankaya, başka banka mı yok, gidip bu rezalet bakanlık yine kendi gibi rezil bir banka ile anlaşıyor. Bu bankanın üst yönetiminden en alt kademesine kadar çalışanların hepsi mal....Bir insan hiç bir işini halledemez mi bir bankayla. 2024 yılında, ulan adamlar ta anasının amındaki karadeliğin fotoğrafını çekti, biz daha bir banka ile işimizi halledemiyoruz arkadaş.


katipedi
Aday Memur
15 Mayıs 2024 11:41

Umarım banka yetkilileri hakaretlerin hakkında suç duyurusunda bulunur :)


engineermemur
Daire Başkanı
15 Mayıs 2024 11:43

Bulunmazlarsa, belasını versin hepsinin.


neat
Aday Memur
15 Mayıs 2024 12:10

sanane kardeş avukatları mısın sen?

katipedi, 59 dk. önce

Umarım banka yetkilileri hakaretlerin hakkında suç duyurusunda bulunur :)


cetek
Şef
15 Mayıs 2024 12:23

Bütün Suriyelisi, sosyal yardım alanı, yaşlısı ziraatte. Gidip bir işimizi halledemiyoruz. Her atm nin önünde en az 10 kişi var. Diğer bankalara bakıyorum içi bomboş niye herkesi bu ziraate yığmaya çalışıyorlar aklım almıyor.


akademiker
Aday Memur
15 Mayıs 2024 12:23

Devletin memuru bu şekilde konuşmaz.


kacikbulgur
Aday Memur
15 Mayıs 2024 12:35
banka yetkililerine s
katipedi, 59 dk. önce

Umarım banka yetkilileri hakaretlerin hakkında suç duyurusunda bulunur :)

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