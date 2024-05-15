Bu Ziraat Bankası Kapatılsın!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sağlık Bakanlığı, bu rezalet bankası olan Ziraat Bankası ile anlaşmasın bir daha. Ben promosyon filan istemiyorum, yeter ki bir daha bu bankaya maaş yatmasın. Lanet olsun böyle bankaya, başka banka mı yok, gidip bu rezalet bakanlık yine kendi gibi rezil bir banka ile anlaşıyor. Bu bankanın üst yönetiminden en alt kademesine kadar çalışanların hepsi mal....Bir insan hiç bir işini halledemez mi bir bankayla. 2024 yılında, ulan adamlar ta anasının amındaki karadeliğin fotoğrafını çekti, biz daha bir banka ile işimizi halledemiyoruz arkadaş.