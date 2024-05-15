Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Mayıs 2024 11:54
Yoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.

Sarı sendikaların safında yer alarak zulme haksızlığa ortak olup ah alıyorsunuz..

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