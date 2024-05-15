Ayak serçe parmağının kısmi kaybı

Görevini yapacak engel yok ise b dilimi, çalışma gücü ve vermini etkilemiş ama çalışma olanağı veriyor sa c dilimi calismani engelliyorsa d dilimi olur tahminin b dilimi olur

Görevini yapacak engel yok ise b dilimi, çalışma gücü ve vermini etkilemiş ama çalışma olanağı veriyor sa c dilimi calismani engelliyorsa d dilimi olur tahminin b dilimi olur