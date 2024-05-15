Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 11:59
Ayak serçe parmağının kısmi kaybı

bir kaza sonucu ayak serçe parmağımı tırnak ve 2 cm içeriden kaybettim. kurum sevki sonrası hangi dilime girer arkadaşlar yardımcı olabilecek varmı. sağlık yönetmeliğinde b c d diliminde de madde olarak yer alıyor


cimbom6028
Şef
15 Mayıs 2024 15:17
Görevini yapacak engel yok ise b dilimi, çalışma gücü ve vermini etkilemiş ama çalışma olanağı veriyor sa c dilimi calismani engelliyorsa d dilimi olur tahminin b dilimi olur
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