Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 11:59
ortopedi
bir kaza sonucu ayak serçe parmağımı tırnak ve 2 cm içeriden kaybettim. kurum sevki sonrası hangi dilime girer arkadaşlar yardımcı olabilecek varmı. sağlık yönetmeliğinde b c d diliminde de madde olarak yer alıyor

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