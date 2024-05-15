Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 12:59
İdareci mülakatı olanlar izinli mi ?

Merhaba arkadaşlar idareci mülakatına girecek olanlar, o gün izinli sayılıyor mu yoksa izin belgesi mi almak zorunda ? İzin alınca o günün ek dersi de kesiliyor mu ?

Çok Yazılan Konular

İl içi kontenjanları açıklayan illerAstın üste mobing yapmasıHizmet Süresi 20 Yıldan fazla olanların Başöğretmenlik sorunuSn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK BaşöğretmenlikÖğretmen Akademisi ve 4 dönem eğiitmil içi atama hakkım var mı?MEB GYS TercihÖğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.İl dışı tayin taban puanları hangi yıla ait ?Proje atamalarında bir gariplik var!

Sözlük

Bugün olanlar 3 bana sormadan dünyaya getirdiniz davası 1 şubattan ziyade soğuk bir mayıs sabahı 2024 1 tasarruf tedbirleri 3 güneş batmayan ülke 2 youtube 2 kuzey kutbunda hiçbir şey olmaması 1 apollonius 1 sinir eden reklamlar 1 acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız'Aile kurumunu korumak için var gücümüzle çalışıyoruz'181 bin 264 işçi aranıyor!Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklamasıEmekli ikramiyesini aldıktan sonra ayrıca ikramiye farkı ödenir mi? Kimler yararlanır?

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?