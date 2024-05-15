Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Mayıs 2024 13:10
Kamuda uzaktan ve esnek çalışma

Hazırlanan tasarruf paketinde yer alan esnek veya uzaktan çalışma modellerinin hayata geçişine dair bilgilendirme ve farklı kurumlarda olan uygulamaları tek çatı altında birleştirelim.

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