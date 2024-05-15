J. Uzman ve Polis Memurluğu

Merhabalar 23 yaşında önlisans mezunu ve güncel olarak da lisans öğrencisiyim bu sene jandarma uzmanlığı kazandım fakat hedefim başından beridir polis memurluğuydu hala da öyle. Konuştuğum bazı uzmanlar önlisans mezunu olduğum için aseme girmemin daha mantıklı ya da polisliğe gitmemin daha mantıklı olduğunu söylediler ve sözleşme muhabbeti de birazcık hevesimi kaçırdı. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız ?

Merhabalar 23 yaşında önlisans mezunu ve güncel olarak da lisans öğrencisiyim bu sene jandarma uzmanlığı kazandım fakat hedefim başından beridir polis memurluğuydu hala da öyle. Konuştuğum bazı uzmanlar önlisans mezunu olduğum için aseme girmemin daha mantıklı ya da polisliğe gitmemin daha mantıklı olduğunu söylediler ve sözleşme muhabbeti de birazcık hevesimi kaçırdı. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız ?