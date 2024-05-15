Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Mayıs 2024 13:35
J. Uzman ve Polis Memurluğu
Merhabalar 23 yaşında önlisans mezunu ve güncel olarak da lisans öğrencisiyim bu sene jandarma uzmanlığı kazandım fakat hedefim başından beridir polis memurluğuydu hala da öyle. Konuştuğum bazı uzmanlar önlisans mezunu olduğum için aseme girmemin daha mantıklı ya da polisliğe gitmemin daha mantıklı olduğunu söylediler ve sözleşme muhabbeti de birazcık hevesimi kaçırdı. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız ?

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