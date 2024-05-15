Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mayıs 2024 13:38
Becayiş

Ben ordu Gölköy devlet hastanesinde bir yıldan fazladır anestezi teknikeri olarak çalışıyorum. Eşim İzmir'de olduğu için becayiş yapmak istiyorum eş tayini için üç yıl beklemem gerekiyor. İlgilenenler yazabilir

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