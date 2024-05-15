41 Açma ve Tain

merhaba. mevzuat bilenlere birkaç sorum olacak.. cevaplarsanız çok sevinirim.. 1. Soru: Daha önceden özel okulda 6 yıllık öğretmenlik yaptım. Yinede sözleşmeli öğretmen olarak mı sayılıyorum ? 2. Soru: Eşim zorunlu görev nedeniyle doğu görevinde ve ben 41 açarak başka şehire atanırsam ne olacak ?

merhaba. mevzuat bilenlere birkaç sorum olacak.. cevaplarsanız çok sevinirim.. 1. Soru: Daha önceden özel okulda 6 yıllık öğretmenlik yaptım. Yinede sözleşmeli öğretmen olarak mı sayılıyorum ? 2. Soru: Eşim zorunlu görev nedeniyle doğu görevinde ve ben 41 açarak başka şehire atanırsam ne olacak ?