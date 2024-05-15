KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2024 13:56
41 Açma ve Tain
merhaba. mevzuat bilenlere birkaç sorum olacak.. cevaplarsanız çok sevinirim.. 1. Soru: Daha önceden özel okulda 6 yıllık öğretmenlik yaptım. Yinede sözleşmeli öğretmen olarak mı sayılıyorum ? 2. Soru: Eşim zorunlu görev nedeniyle doğu görevinde ve ben 41 açarak başka şehire atanırsam ne olacak ?

Çok Yazılan Konular

KPSS başvurusunda formasyon belgesi?Öğretmenlik Meslek Kanunu TaslağıKadrolu memurluktan Sözleşmeli öğretmenliğe geçişKpss başvuru hakkında

Sözlük

apollonius 1 dünya çiftçiler günü 2 bayhan 3 2024 Eurovision şarkı yarışması finali 3 kuzey kutbunda hiçbir şey olmaması 1 güneş batmayan ülke 2 vileda sopası 1 bana sormadan dünyaya getirdiniz davası 1 kasparov 2 şubattan ziyade soğuk bir mayıs sabahı 2024 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız'Aile kurumunu korumak için var gücümüzle çalışıyoruz'181 bin 264 işçi aranıyor!Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklamasıEmekli ikramiyesini aldıktan sonra ayrıca ikramiye farkı ödenir mi? Kimler yararlanır?

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?