KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2024 13:56
41 Açma ve Tayin

merhaba. mevzuat bilenlere birkaç sorum olacak.. cevaplarsanız çok sevinirim.. 1. Soru: Daha önceden özel okulda 6 yıllık öğretmenlik yaptım. Yinede sözleşmeli öğretmen olarak mı sayılıyorum ? 2. Soru: Eşim zorunlu görev nedeniyle doğu görevinde ve ben 41 açarak başka şehire atanırsam ne olacak ?

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