Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 14:00
İl içi sonrası eş durumu

Arkadaşlar bu il içi ile okul değiştirdikten sonra eş durumu ile şehir değiştirmek için yeni okulumuzda ne kadar görev yapmamiz gerekiyor ? Bu il içi atamalarinda okulumu değiştirmeyi düşünüyorum fakat önümüzdeki şubatta eş durumu yapma durumum var buna engel olur mu ?

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