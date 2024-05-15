Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 14:10
Üniversitede Amirim beni dışarıya Üniversite ihtiyaçları için Markete gönderebilir mi ?

Sözleşmeli Personelim Üniversitede, Burada sürekli işçiler de var halbuki onlara yaptırmak zorunda değil mi ?yapmak istemiyorum desem bu benim mesleğime sorun yaratır mı ?

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