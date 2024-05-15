Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 14:22
Adli tip kurumu sozlesmeli personel yardim

Merhaba arkadaşlar dün yedekten aradılar atamam gerçekleştirildi bugün evrak teslim ettim adli tipta sozlesmeli calisan varsa önden fikir verse güzel olur sormayı unuttum evrak verirken şart maaş vs ve sozlesmeli personel olarak devam etmeli miyim yoksa 2024 kpssye calisiyorum halihazırda ona da devam edip kadrolu için mi cabalamaliyim

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