Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 14:24
Toplu Sözleşme Aidatı Akıbeti
Kesilen ve ek protokol yapılacağı söylenen toplu sözleşmedeki sendika aidatı ne oldu bilen var mı? unutturdular sanırım

Çok Yazılan Konular

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımServisler kaldırılabilir...Servisler Kaldırıldımaliye bakanı esnek ve uzaktan çalışmayı Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiHükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıLojmanlar rayiç beden üzerinden yeniden değerlendirilecek?İcra faizine itirazTasarruf tedbirleri başlığında esnek çalışma modeli ile ilgili bilgisi olan var mı?Esnek Çalışma ile ilgili yönetmelik mi çıktı?

Sözlük

nibiru 1 vesika ekmeği 1 omayraaa 4 dolmanın lezzetini bir üst seviyeye taşıyan detaylar 5 dünya çiftçiler günü 2 çöp kovası 1 acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 1 Bugün olanlar 3 hidrojen peroksit 2 güneş batmayan ülke 2

Son Haberler

Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız'Aile kurumunu korumak için var gücümüzle çalışıyoruz'181 bin 264 işçi aranıyor!Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklamasıEmekli ikramiyesini aldıktan sonra ayrıca ikramiye farkı ödenir mi? Kimler yararlanır?

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?