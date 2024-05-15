Aile sosyal hizmetleri bak. 8000 personel hakkında

arkadaşlar merhaba 8 bin personel hakkında arşiv araştırması bitip tebliğ edilen oldu mu? bilgi alışverişi yapılan bi platform var mı acaba memurlar net haricinde...

arkadaşlar merhaba 8 bin personel hakkında arşiv araştırması bitip tebliğ edilen oldu mu? bilgi alışverişi yapılan bi platform var mı acaba memurlar net haricinde...