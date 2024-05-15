Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 14:55
Kurumlar arası geçiş - Muvaffakat

Selamlar, Zabıt katibi iken Mezun oldum. İlgili Bakanlıklara dilekçelerimi sunuyorum. Ola ki karşı taraftan kabul edildim, Bakanlığımızın bu konudaki yaklaşımı nedir ? var mı önceden kurumlar arası geçiş yapan ya da yapmaya çalışan ?

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