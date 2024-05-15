Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mayıs 2024 15:32
doğum sonrası süt izninde nöbet tutmak

selamlar eşim doğum sonrası süt izni döneminde kendi isteği ile nöbete geçmişti. şimdi yasa gereği gündüze çektiler. kendi isteği ile nöbet tutmasına engel bi kanun var mı?

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