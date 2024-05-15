Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Mayıs 2024 16:26
33a lı Arş. Gör. Dr. şartları sağlayamadığı için sözleşme yenilenmeyebilir i

Merhabalar

Doktoramı yeni bitirdim ve kadromun bağlı üniversiteye 33a'lı Arş. Gör. Dr olarak geri döndüm. Üniversitenin garip bir araştırma görevlisi yeniden atama kriteri var ve ben bir yıllık olarak atandım. Anladığım kadarıyla doktora süresinde yaptığım yayınlar ilk atama tarihinden (yani üniversiteme geri dönüş tarihinden) önce olduğum için yeniden atama kriterlerinde sunulamıyor. Peki bu bir yıllık atama sonunda araştırma görevlisi yeniden atama kriterlerini sağlayamazsam, sözleşmemi yenilememe gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Herkese şimdiden teşekkür ederim.


ilkerowic
Aday Memur
15 Mayıs 2024 17:50

Benim bildiğim kadarıyla araştırma görevlileri dr. olsa bile yayın şartlarını sağlamalarına gerek yk

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