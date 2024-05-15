Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 17:30
Proje Okulu atama Dilekçesi

Okulumdan benim bildiğim ve ben dahil 4 öğretmen , Tercihe açılan ve atama yapılmayan kontenjanlara tekrar atama yapılması için dilekçe verdik.

Çok Yazılan Konular

İl içi kontenjanları açıklayan illerAstın üste mobing yapmasıHizmet Süresi 20 Yıldan fazla olanların Başöğretmenlik sorunuSn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK BaşöğretmenlikÖğretmen Akademisi ve 4 dönem eğiitmMEB GYS Tercihil içi atama hakkım var mı?İl dışı tayin taban puanları hangi yıla ait ?Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Proje atamalarında bir gariplik var!

Sözlük

agresif 1 ileri dönüşüm 1 çöp kovası 1 Kloş etek vs pileli etek 5 dolmanın lezzetini bir üst seviyeye taşıyan detaylar 5 Geçmişe yolculuk 2 19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 1 silifke 1 köfte mantolu patlıcan 2 Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 2

Son Haberler

Kavgayı ayırmak isteyen polisi darbeden sanığa hapisValilikten Başakşehir'de bulunan bomba düzeneği ile ilgili açıklamaİYİ Parti Adana Milletvekili Bilici, partisinden istifa ettiDolar 32,23 TL'ye gerilediEGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?