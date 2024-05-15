Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 17:40
İl içi tayin hakkım var mı?

2019?da ilk atandığım okul zorunlu hizmet bölgesinde değildi.

Geçtiğimiz yıl 2023 Ocak eş durumundan şu an görev yaptığım zorunlu hizmet okuluna atandım.

18 Haziran 2023 tarihindeki yönetmeliğe istinaden zorunlu hizmet yükümlülüğüm kaldırıldı.

Buna göre 2024 İl içi atama kılavuzundaki Ç bendi 1. maddenin beni kapsıyor olması gerekiyor. Ama ilçe sizin başvuru hakkınız yok, 3 yılınızı doldurmamışsınız diyor. Mebbis?te tercih ekranım açık, henüz tercih yapmadım. İlçe başvurunuz ekrana düşerse kılavuza göre reddederim diyor.

Bu durumda ne yapmalıyım?


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
15 Mayıs 2024 17:52

tercih ekranı herkese açık hocam o kriter değil, 2023 ocak'ta yer değiştirdiyseniz en erken 2026 yaz il içi yer değiştirmelerine başvurabilirsiniz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl içi kontenjanları açıklayan illerAstın üste mobing yapmasıHizmet Süresi 20 Yıldan fazla olanların Başöğretmenlik sorunuSn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK BaşöğretmenlikÖğretmen Akademisi ve 4 dönem eğiitmMEB GYS Tercihil içi atama hakkım var mı?İl dışı tayin taban puanları hangi yıla ait ?Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Proje atamalarında bir gariplik var!

Sözlük

hamak 2 şubattan ziyade soğuk bir mayıs sabahı 2024 1 oltalama 1 buzlu cam görünümü 1 The Courier 2024 1 Gastronomi 1 dünya çiftçiler günü 2 solunum sistemi 1 masun 1 Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 2

Son Haberler

Kavgayı ayırmak isteyen polisi darbeden sanığa hapisValilikten Başakşehir'de bulunan bomba düzeneği ile ilgili açıklamaİYİ Parti Adana Milletvekili Bilici, partisinden istifa ettiDolar 32,23 TL'ye gerilediEGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?