Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 17:48
İl'in verdiği ibkayı Egm bozabilir mi?

Kendi il ipka verip ankara bozup atamayı gerçekleştirirmi


ey.imikis
Aday Memur
15 Mayıs 2024 18:41

İdari konularda her şeyi yapabilirler.


Güclü18
15 Mayıs 2024 18:56

Yani ?


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
15 Mayıs 2024 18:56

Atanma sayısı eksik kalıyorsa eksigi tamamlamak için bozabilir örnekleri var


123.xyz
Aday Memur
15 Mayıs 2024 18:59

Son karar mercii herzaman EGM'dir. Genelde illerin doğrultusunda karar vermek ile beraber belli durumlarda kendi tercihini uygular.

Basitçe: İl ibka verir, o bozar veya il tayinder o ibka der

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