Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 17:51
Meslekten kaynaklı disk bozukluğu hakkında

Konuya vakıf herhangi birisi yardımcı olursa dua ederim.

Meslekte 6. yılım. Meslekten kaynaklı bel fıtığı hastası oldum (intervertebral disk bozuklukları).

Polis okulunda sağlık kontrolünden hiçbir sıkıntım olmadan geçtim. Hatta eğitimden önce "grip" gibi hastalıklar dışında doğru düzgün hasta bile olmuşluğum yok. Geçmişe yönelik ilaç ve muayene bildiren kağıdım bomboştu. Yani önceden bir hastalığım yok.

Mesleğe başladıktan sonra bildiğiniz üzere nöbet gibi ayak işi görülen her türlü iş alt devreye verilir.

Istanbul gibi bir yerde ise üst devre bitmez. Haliyle 6 saati aşan nöbetler, günde 4-5 saati aşan araç kullanımı, uzun ayakta kalma süresi derken omurgamda 3 adet fıtık ve 1 adet düzleşme meydana geldi.

Bunların yanında 3 kişiye karşı tek kişi kaldığım bir mukavemet yaşadım. Bu mukavemet esnasında şahıslardan biri beni yere düşürdü. Mukavemet sonrası bel çevremde ve bacaklarımda morluklar ve suratımda kendi kanım vardı. Ağrılar bu olaydan sonra başladı.

1 sene boyunca geçmediği ve sağ ayağımda güç kaybı başladığı için fizik tedavi programına alındım.

Bu bilgiler ile heyete gitsem bana vereceği dilim ne olur? İdari polis veya gih olabilir miyim?


Plce24
Aday Memur
15 Mayıs 2024 18:47

Devrem aynı şikayetler bende de var hatta sinyal kaybı ayağıma sağlıklı sinyal bile gelmiyor heyete başvurdum b verdi geçtiler doktorlar pek umursamıyor bel fıtığında asıl kriter omurga yapısı ve işlevi bozukluğu varsa c veya d dilimi veriyor yoksa direk b

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