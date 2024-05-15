Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 17:55
Aylık market harcamanız kaç lira?

Gıda, temizlik ve hijyen ürünleri için aylık masrafınız ne kadar arkadaşlar? Bunu sormamın nedeni benim kredi kartı tutarım her ay artıyor sürekli sizin de öyle mi? Merak ediyorum yoksa sorun bende mi?


pelining
15 Mayıs 2024 18:00

Geçen yaz bir başlık açmıştım kredi kartınız kaç lira geliyor demiştim, yazdan bu yana kredi kartı aylık tutarım yüzde 30 arttı benim


pelining
15 Mayıs 2024 18:03

yanlış hesapladım yüzde 40 arttı :)

pelining, 8 dk. önce

Geçen yaz bir başlık açmıştım kredi kartınız kaç lira geliyor demiştim, yazdan bu yana kredi kartı aylık tutarım yüzde 30 arttı benim

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

maliye bakanı esnek ve uzaktan çalışmayı 2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımServisler kaldırılabilir...Servisler KaldırıldıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiHükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıLojmanlar rayiç beden üzerinden yeniden değerlendirilecek?İcra faizine itirazkurumlar arası geçiş Esnek Çalışma ile ilgili yönetmelik mi çıktı?

Sözlük

havuz problemleri 3 dolmanın lezzetini bir üst seviyeye taşıyan detaylar 5 hidrojen peroksit 2 vileda sopası 1 gel beni halime bırak 2 boru anahtarı 1 kasparov 2 bana sormadan dünyaya getirdiniz davası 1 köfte mantolu patlıcan 2 gözlüğün yerini bulamamak 1

Son Haberler

Kavgayı ayırmak isteyen polisi darbeden sanığa hapisValilikten Başakşehir'de bulunan bomba düzeneği ile ilgili açıklamaİYİ Parti Adana Milletvekili Bilici, partisinden istifa ettiDolar 32,23 TL'ye gerilediEGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?