Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 18:52
Uzman öğretmenlikte 8 yıl

Hocalarım iyi akşamlar uzman öğretmenlikte 8 yılı tamamlamak için 24 Kasımımı yoksa Ocak ayınımı baz alırlar.

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