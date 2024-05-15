Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 19:09
Polsan taşıt kredisi hakkında

Merhaba hayırlı günler herkese. Polsandan taşıt kredisi kullanmayı düşünüyorum. Daha öncesinde taşıt kredisi kullanan büyüklerimiz varsa tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşabilirler mi acaba. Bu başlıkla benim gibi araştıranlara da bilgi sağlamış oluruz. Teşekkürler.

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