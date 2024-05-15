Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 19:26
son günü itibarıyla, lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim mezun olmak, Kurumları Personeli

??İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretimveren okulların Ulaştırma Hizmetleri - Lojistik Bölümünden mezun olmak?? arkadaşlar bu ilana ünvan değişikliği için meslek lisesi elektronik mezunu başvurabilir mi?

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