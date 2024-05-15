Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 20:10
Promosyon iade

Merhaba arkadaslar, kurumdan ayrilandan banka promosyon iadesini talep edebilir mi ? Tahüt vs olmamasına rağmen


eldiabloo
Aday Memur
15 Mayıs 2024 20:22
ben aldım tayinim cikti banka istemedi

Ysf yzc
Aday Memur
15 Mayıs 2024 21:18

Yazı göndermiş öde diyor 7 gün icinde

eldiabloo, 1 saat önce
ben aldım tayinim cikti banka istemedi
Toplam 2 mesaj

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