gorevde yukselme yonetmeligi yil sarti

Bunu sizin gibi sorduk ve cevap olarak şunu öğrendik; 3 yıl şartı yüzünden kadro boş kalırsa daha önce başka kurumda en az 2 yıl çalışmış ve son olarak şimdiki kurumda 1 yılını doldurmuş kişileri kastediyor. Yani özetlersek önceki kurum ile şimdiki kurumda çalışma süresi 3 yılı geçecek ve en az 1 sene şimdiki kurumda çalışmış olmak

Bunu sizin gibi sorduk ve cevap olarak şunu öğrendik; 3 yıl şartı yüzünden kadro boş kalırsa daha önce başka kurumda en az 2 yıl çalışmış ve son olarak şimdiki kurumda 1 yılını doldurmuş kişileri kastediyor. Yani özetlersek önceki kurum ile şimdiki kurumda çalışma süresi 3 yılı geçecek ve en az 1 sene şimdiki kurumda çalışmış olmak