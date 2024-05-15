Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mayıs 2024 20:11
gorevde yukselme yonetmeligi yil sarti

YÖK'ün açacağı gys için kurumum dört tane şoför kadrosu açtı. 3 yılı dolduramadığım için diğer açılan 10 kişilik memur kadrosunun kontenjanı dolacağını biliyorum. Yönetmelikte 4 kişilik şoför kadrosu için 3 yılı doldurmuş yeterli sayıda başvuru gelmezse 1 yılı aşan personel girebilir gibi bir madde var. Maddeyi doğru yorumladığımdan emin olmak istedim. Bu kontenjana atıyorum 2 kişi başvurursa sadece 1 yılını doldurmuş ben girebilir miyim? Çift lisans mezunu yhsliyim. Hergün dört kere tuvalet yıkıyorum benim için hassas bir konu

Madde-6

Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,


BlackMetin
Aday Memur
15 Mayıs 2024 20:48
Bunu sizin gibi sorduk ve cevap olarak şunu öğrendik; 3 yıl şartı yüzünden kadro boş kalırsa daha önce başka kurumda en az 2 yıl çalışmış ve son olarak şimdiki kurumda 1 yılını doldurmuş kişileri kastediyor. Yani özetlersek önceki kurum ile şimdiki kurumda çalışma süresi 3 yılı geçecek ve en az 1 sene şimdiki kurumda çalışmış olmak
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

maliye bakanı esnek ve uzaktan çalışmayı 2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımServisler kaldırılabilir...Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiServisler KaldırıldıHükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıLojmanlar rayiç beden üzerinden yeniden değerlendirilecek?Memurların Çözüm Bekleyen Sorunlarıİcra faizine itirazkurumlar arası geçiş

Sözlük

solunum sistemi 1 emlak vergisi 2 kuzey kutbunda hiçbir şey olmaması 1 ileri dönüşüm 1 kasparov 2 Kloş etek vs pileli etek 5 tasarruf tedbirleri 3 sinir eden reklamlar 1 köfte mantolu patlıcan 2 havuz problemleri 3

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Günü'nü kutladıİhmal 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduBakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandıBüyükçekmece'de beton mikseri betonu yola dökerek ilerlediİBB Meclisinde, FSM Vakıf Üniversitesine verilen binanın tahsisi iptal edildi

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?