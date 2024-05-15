Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Mayıs 2024 20:18
2024 jandarma tayinleri
2024 jandarma tayinleri bilgi paylaşımı

İbrahim5506
Şef
15 Mayıs 2024 20:48
25 mayıs

Gktrk61
Aday Memur
15 Mayıs 2024 21:04

Benim duyduğum da jandarma ve egm aynı anda 25 mayıs sabah açıklanacağı yönünde..

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