Green card ve meslekten istifa etmek

Başvuruda dil zorunluluğu yok ama hak kazanırsan ve sponsorun dil şartı istiyorum derse zorunlu olabilir abi . Ekim Kasım ayı gibi başvuru oluyor mayısta açıklanıyor . meslek dil gibi konuların önemi yok herkes başvurabilir . önceden pasaportu olanlar başvuruyordu geçen sene oda kalktı 3. başvurumda çıktı bana .

Başvuruda dil zorunluluğu yok ama hak kazanırsan ve sponsorun dil şartı istiyorum derse zorunlu olabilir abi . Ekim Kasım ayı gibi başvuru oluyor mayısta açıklanıyor . meslek dil gibi konuların önemi yok herkes başvurabilir . önceden pasaportu olanlar başvuruyordu geçen sene oda kalktı 3. başvurumda çıktı bana .

kaptan34m, 9 saat önce yabanci Dil cok iyi istiyorlar mi devrem yoksa hic Dil bilmeyene de cikabilir mi greed card nasil basvuru yapiliyor