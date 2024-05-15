Green card ve meslekten istifa etmek

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
2024 genel atama dönemiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturma27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHaciz icra konusu2. şark muafiyetiPsikiyatri tanısından emekliye sevk edilen personelin dönüşüne neden sıcak bakılmıyor?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıRefakatçi izniİl'in verdiği ibkayı Egm bozabilir mi?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?