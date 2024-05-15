Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 21:29
Green card ve meslekten istifa etmek

Abiler bana greencard çıktı . işlemleri başlatacağım . istifamı işlemlerim sonuçlanınca vereceğim bu süreçte sıkıntı olur mu ?


memuraday-y
Şef
15 Mayıs 2024 22:53

Hayırlı Olsun . Orada hangi mesleği yapmayı planlıyorsunuz öğrenebilir miyim?


ey34
Aday Memur
15 Mayıs 2024 23:07
bir tır şirketi ile görüştüm ehliyet kalacak yer ve iş konusunda sponsor oluyorlar. şöförlük yapacağım .
memuraday-y, 11 saat önce

Hayırlı Olsun . Orada hangi mesleği yapmayı planlıyorsunuz öğrenebilir miyim?


kaptan34m
Daire Başkanı
16 Mayıs 2024 00:19
yabanci Dil cok iyi istiyorlar mi devrem yoksa hic Dil bilmeyene de cikabilir mi greed card nasil basvuru yapiliyor
ey34, 11 saat önce
bir tır şirketi ile görüştüm ehliyet kalacak yer ve iş konusunda sponsor oluyorlar. şöförlük yapacağım .

ey34
Aday Memur
16 Mayıs 2024 00:21
Başvuruda dil zorunluluğu yok ama hak kazanırsan ve sponsorun dil şartı istiyorum derse zorunlu olabilir abi . Ekim Kasım ayı gibi başvuru oluyor mayısta açıklanıyor . meslek dil gibi konuların önemi yok herkes başvurabilir . önceden pasaportu olanlar başvuruyordu geçen sene oda kalktı 3. başvurumda çıktı bana .
kaptan34m, 9 saat önce
yabanci Dil cok iyi istiyorlar mi devrem yoksa hic Dil bilmeyene de cikabilir mi greed card nasil basvuru yapiliyor

EL CHAPO
Genel Müdür
16 Mayıs 2024 00:53

hayirli olsun . pasaporta vizeyi almadan birakma ..

doktor raporu ivir ziviri bol .

bir de dosya numaran kac??? 5 bin 10 binlerdeyse sira gelmeyebiliyor.

ve d 260 formunu acil yolla gonder ...ilk gonderenler konsolosluktan mulakata cabuk cagrilabiliyor.

zaten ilk etapta pasaporta basili vize ile gideceksin ...

amerikaya ayak basip green card icin bi adres gosterip green card i aldiktan sonra turkiyeye donebilirsin... islerini halledip green card ile cikis yaparsin . 6 ayi gecirmeden ... yilda 6 aydan fazla abd de kalman sart

olur da dikis tutturamadin orda green card ini iptal ettirip geri donecem dersen de abd pasaporta 10 yillik turist vizesi verip gonderiyor seni. zaten ehliyetin vs varsa orda cevirtip istedigin gibi calisirsin . uber soforu getir gotur vs ...

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