Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 21:29
Green Card
Abiler bana greencard çıktı . işlemleri başlatacağım . istifamı işlemlerim sonuçlanınca vereceğim bu süreçte sıkıntı olur mu ?

memuraday-y
Şef
15 Mayıs 2024 22:53

Hayırlı Olsun . Orada hangi mesleği yapmayı planlıyorsunuz öğrenebilir miyim?

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