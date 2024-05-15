Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Mayıs 2024 21:37
Akademik Personelin Ders Olmadığı Zamanlarda Şehir Dışında Bulunması

Merhabalar, herkese iyi forumlar dilerim.

Bir devlet üniversitesinde akademik personelim. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri okulda dersim bulunuyor. Perşembe ve Cuma günleri ise dersim yok. O günler dersim olmadığından dolayı okula gitmiyorum. Perşembe ve Cuma günleri şehir dışına çıkmam gerekiyor ancak işleyişi bilmiyorum. Yani dersim olmadığı için izin almadan direkt şehir dışına çıkabilir miyim yoksa dersimin olmadığı günlerde mutlaka izin mi almam gerekir?

Bilgisi olanlar yardımcı olabilirlerse çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.


ahmettdemr
Şube Müdürü
15 Mayıs 2024 22:59

Hocam kurumunuzu ve kadronuzu bilmediğim için net bir yorum yapamayacağım. Ancak tam zamanlı öğretim üyesi ya da öğretim elemanı olduğunuzu varsayarak birkaç şey söyleyebilirim.

Akademik personelin mesaisi ile verdiği derslerin bir ilgisi yok. Özel bir durumunuz olur, mücbir bir sebep olur, saha çalışmanız olur, akademik çalışmanız olur vs vs bu gibi durumlarda üniversiteye gitmeyebilirsiniz. Zaten bununla ilgili Danıştay kararı da var. Akademisyenlere mesai uygulanamıyor. Ancak burada ince bir detay var. Danıştayın kararında akademik personel akademik çalışma yaptığı durumlarda mesaisine devam etmeyebilir diyor. Yani mesaiye gelmeme seçeneği keyfi değil. Bu bakımdan dersiniz ya da başka bir göreviniz olmadığı için mesaiye gitmeme düşüncesi doğru bir düşünce değil. Akademisyene mesai uygulanamıyor olması sizin sadece yıllık izniniz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yıllık izinleriniz haricinde mesaiye gitmeniz gerekiyor. Sadece şehir dışı değil, şehir içinde olsanız bile okula gidemediğinizde izin almanız gerekir. Örneğin birçok üniversite dönem içerisinde mecburi olmadıkça akademik personele yıllık izin kullandırtmaz. Hiç dersiniz olmasa bile kolay kolay izin alamazsınız. Dersi olmayanlar okula gelmeme şansına sahip olsaydı zaten böyle bir uygulama olmazdı.

Ama diğer taraftan siz mesaiye gitmezseniz bir şey olur mu? Kolay kolay bir şey olmaz. Bir bahane bulup rahatlıkla sıyrılırsınız. Bu durumunuzdan dolayı size mobbing yapılabilir. Şu an belki kimse ilgilenmiyor ama gününü birinde sizin bu durumunuzu dert edecek bir yöneticinin gelmeyeceği garanti değil. Ama bir yönetici size taksa bile ceza alır mısınız? Almazsınız diyemem ama ceza almak için çok ileri gitmeniz gerek. Yani bu durum tamamen kişinin vicdanına kalmış. Sizin durumunuzda şehir dışına çıkarken izin almak gerekir mi sorusundan çok sadece ders olduğu durumda okula gitme düşüncesi sorgulanmalı bence.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Akademik Kadro İzinleri2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı 33a lı Arş. Gör. Dr. şartları sağlayamadığı için sözleşme yenilenmeyebilir iÜniversite istifamı kabul etmezse ne yapabilirim?Akademisyenlikten çıkarılma cezasıDOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ (SORU-YORUM)Polis akademisinde yüksek lisans

Sözlük

hamak 2 emlak vergisi 2 dünya çiftçiler günü 2 19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 2 vesika ekmeği 1 the fall 1 hidrojen peroksit 2 yazıp yazıp enter tuşuna basmamak 1 bana sormadan dünyaya getirdiniz davası 1 silifke 1

Son Haberler

Taksiciye kaldırım taşıyla saldırmıştı: Mahkemede özür dilediÇatı onarımı yaparken yüksekten düşen şahıs hayatını kaybettiTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklamasıGörevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybettiÇin menşeli elektrikli duvar saatleri için soruşturma açıldı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?