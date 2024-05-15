Akademik Personelin Ders Olmadığı Zamanlarda Şehir Dışında Bulunması

Hocam kurumunuzu ve kadronuzu bilmediğim için net bir yorum yapamayacağım. Ancak tam zamanlı öğretim üyesi ya da öğretim elemanı olduğunuzu varsayarak birkaç şey söyleyebilirim.

Akademik personelin mesaisi ile verdiği derslerin bir ilgisi yok. Özel bir durumunuz olur, mücbir bir sebep olur, saha çalışmanız olur, akademik çalışmanız olur vs vs bu gibi durumlarda üniversiteye gitmeyebilirsiniz. Zaten bununla ilgili Danıştay kararı da var. Akademisyenlere mesai uygulanamıyor. Ancak burada ince bir detay var. Danıştayın kararında akademik personel akademik çalışma yaptığı durumlarda mesaisine devam etmeyebilir diyor. Yani mesaiye gelmeme seçeneği keyfi değil. Bu bakımdan dersiniz ya da başka bir göreviniz olmadığı için mesaiye gitmeme düşüncesi doğru bir düşünce değil. Akademisyene mesai uygulanamıyor olması sizin sadece yıllık izniniz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yıllık izinleriniz haricinde mesaiye gitmeniz gerekiyor. Sadece şehir dışı değil, şehir içinde olsanız bile okula gidemediğinizde izin almanız gerekir. Örneğin birçok üniversite dönem içerisinde mecburi olmadıkça akademik personele yıllık izin kullandırtmaz. Hiç dersiniz olmasa bile kolay kolay izin alamazsınız. Dersi olmayanlar okula gelmeme şansına sahip olsaydı zaten böyle bir uygulama olmazdı.

Ama diğer taraftan siz mesaiye gitmezseniz bir şey olur mu? Kolay kolay bir şey olmaz. Bir bahane bulup rahatlıkla sıyrılırsınız. Bu durumunuzdan dolayı size mobbing yapılabilir. Şu an belki kimse ilgilenmiyor ama gününü birinde sizin bu durumunuzu dert edecek bir yöneticinin gelmeyeceği garanti değil. Ama bir yönetici size taksa bile ceza alır mısınız? Almazsınız diyemem ama ceza almak için çok ileri gitmeniz gerek. Yani bu durum tamamen kişinin vicdanına kalmış. Sizin durumunuzda şehir dışına çıkarken izin almak gerekir mi sorusundan çok sadece ders olduğu durumda okula gitme düşüncesi sorgulanmalı bence.