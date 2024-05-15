Pomem alımı ve kaç puanda kapatır

Devlet güvenlik birimlerinde tasarrufa gitmeyecek. Polislikte emeklilik yaşının 55 olması ve herkesin polis olamaması sebebiyle polislik alımı hiçbir zaman durdurulamaz. Nerdeyse her sene 4-5 bin polis emekli oluyor. Bunlar yerine mecbur atama yapılacaktır. Eskisi gibi 10-12 bin ilanlar gelmese bile 6-7 binlik alımlar devam edecektir.

Tabi diğer kamuya alımlar yavaşlayacağı için Polis/asker mesleğine doğru kayanlar olacağı için kpss puanı belki 68 lere kadar gelebilir veya 10 katı kuralı önümüzdeki alımlarda kendini gösterebilir.

Kısaca kpssmim önemi artacak gibi duruyor. Çünkü atanmakta zorluk çeken diğer memurluk branşları ( maliye, iktisat vb ) polislik mesleği tercih edecektir. Tıpkı atanamayan Edebiyat Tarih Coğrafya öğretmenliği mezunları gibi.