KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 23:12
Pomem alımı ve kaç puanda kapatır

arkadaşlar kamuda tasarruf nedeniyle 2024 KPSS ile pomem alımı olur mu? olursa 10 katı kuralıyla puanlar kaçla kapatır sizce?


ygrkrtl
Aday Memur
15 Mayıs 2024 23:38

31. Dönem alımında başvuru 35.000 küsür olarak açıklandı. 75.000 kişi çağırılacaktı. Önlisans dahil edilmemesi bir etken olabilir. Ayrıca 2022 kpssden 3. Alım olması da kontenjanın dolmaması için bir neden bence. 2024 kpss ile daha çok başvuru olacak ama yine kontenjanın dolacağını düşünmüyorum. Yani tabanla kapatacaktır bence. Kamuda tasarruf konusunun çok etikleyeceğini de düşünmüyorum çünkü polislik zorunlu emeklilik yaşının bulunduğu bir meslek ve şuan 55 olarak uygulanıyor.


Baypar
Şube Müdürü
16 Mayıs 2024 01:27

Devlet güvenlik birimlerinde tasarrufa gitmeyecek. Polislikte emeklilik yaşının 55 olması ve herkesin polis olamaması sebebiyle polislik alımı hiçbir zaman durdurulamaz. Nerdeyse her sene 4-5 bin polis emekli oluyor. Bunlar yerine mecbur atama yapılacaktır. Eskisi gibi 10-12 bin ilanlar gelmese bile 6-7 binlik alımlar devam edecektir.

Tabi diğer kamuya alımlar yavaşlayacağı için Polis/asker mesleğine doğru kayanlar olacağı için kpss puanı belki 68 lere kadar gelebilir veya 10 katı kuralı önümüzdeki alımlarda kendini gösterebilir.

Kısaca kpssmim önemi artacak gibi duruyor. Çünkü atanmakta zorluk çeken diğer memurluk branşları ( maliye, iktisat vb ) polislik mesleği tercih edecektir. Tıpkı atanamayan Edebiyat Tarih Coğrafya öğretmenliği mezunları gibi.

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