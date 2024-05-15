KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 23:12
pomem KPSS puan
arkadaşlar kamuda tasarruf nedeniyle 2024 KPSS ile pomem alımı olur mu? olursa 10 katı kuralıyla puanlar kaçla kapatır sizce?

ygrkrtl
Aday Memur
15 Mayıs 2024 23:38

31. Dönem alımında başvuru 35.000 küsür olarak açıklandı. 75.000 kişi çağırılacaktı. Önlisans dahil edilmemesi bir etken olabilir. Ayrıca 2022 kpssden 3. Alım olması da kontenjanın dolmaması için bir neden bence. 2024 kpss ile daha çok başvuru olacak ama yine kontenjanın dolacağını düşünmüyorum. Yani tabanla kapatacaktır bence. Kamuda tasarruf konusunun çok etikleyeceğini de düşünmüyorum çünkü polislik zorunlu emeklilik yaşının bulunduğu bir meslek ve şuan 55 olarak uygulanıyor.

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