Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2024 23:28
İzmir Menderes

Bu yaz ordan tayinci olup 2+1 - 3+1 evde oturup çıkacak olan var mıdır arkadaşlar.

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