KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Mayıs 2024 23:35
Asem güvercin göğüs

Arkadaşlar merhaba güvercin göğüs engel mi jandarma astsubay on saglik da problem olur mu

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Yedek subay-astsubaylık yapmak ASEM alımımda artı puan getiriyor mu?Yedek astsubay

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