Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 23:42
Herkes beni gısganıyo

Güzelim param çok ama herkes beni gisgandigi için paramın hayrını goremiyom.Her gittiğim okulda benden gıcık gapıyolar mobing yapıyorlar.Hele gaynanam o da beni gisganiyo..

Geçen gece hanfendi22 isimli kullanıcı yukarıdaki paylaşımı yaptı.Bu üyenin üyelikten çıkarılmasını istiyorum.Burada yazmamın nedeni bu üyenin iletilerinin ciddiye alınmaması...

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