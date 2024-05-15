KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2024 23:44
Erdoğan: Gençler memurluk yerine farklı alanlara yönelmeli

tasarruf paketinin de sadece 3 yıllık olmadığını söyledi.


pdsude
Aday Memur
15 Mayıs 2024 23:52

2022 kpss son şanstı demek ki. Alımlar baya azalacak anlaşılan, ama plansız yapılan alımlar da etkili diye düşünüyorum. Mesela meb büro personeli olarak 4250 kişi aldı gerek var mıydı bilmiyorum, tds de aynı şekilde 2 yılda 32 bin kişi aldı..


Kerem06061
Aday Memur
16 Mayıs 2024 00:37

Size, mühendisleri özel sektöre başlasınlar diye psikolojik baskı kuruyorlar demiştim.Mühendisler kesinlikle Kpss ye çalışmaya devam edin.Bu bitecek olan bir süreç.Ve kasıtlı olarak alım olmayacak diye bilgi pompalıyorlar.Vazgeçmeyin çalışın kamuya.Özel sektör alımları biterse kamu alımları artmak zorunda.Artırmak Zorundalar.Yoksa işsizlik + para dönmemesi ekonomiyi alaşşağı eder ve ani zamlar gelir.Eskiden 10-20 Tl zam geliyorduysa 50-60 hatta 100-200 Tl zam gelir.


Kerem06061
Aday Memur
16 Mayıs 2024 00:39

Hükümet kasıtlı olarak alım olmayacak bilgisi pompalıyor.Şu aralar milleti kamudan vazgeçirip bi an önce özelde işe başlasınlar da işsizlik düşsün diye bekliyorlar.Çünkü sizin özelde işe girmeniz onların konntrolü dahilinde değil.Bunu kontrol etmeye çalışıyorlar.Bu anlamda iş yeri açana 150 bin Tl ye kadar destek paketi açıkladılar.Madem tasarruf vardı neden destek paketi sağlıyorsun? Tüm olay bu

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