Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mayıs 2024 23:48
Kazdığı kuyuya kendisi düştü :)

okula gelmediğim iddiası ile okul müdürü 5 gün tutanak tuttu. okulda olduğumu ispatladım kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile birlikte hakkında görevi kötüye kullanmadan ve gerçeğe aykırı belge düzenlemekten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu


Ybyy
Aday Memur
15 Mayıs 2024 23:56
böyle bir suçtan dolayı bu cezaların uygulanmaması mümkün mü?
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